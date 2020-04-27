Karşıyaka sahaya iniyor

İstanbul’da bulunan Teknik Direktör Soner Tolungüç, valilikten izin alıp yeni haftada İzmir’e gelmeye çalışacak. Tolungüç, “Takım halinde 4 Mayıs’ta antrenmanlara başlarsak önümüzde yeni sezon öncesi hazırlık sürecinde olduğu gibi 40 günlük bir zaman olacak. Bu süreç, sezon öncesi kamp dönemlerindeki gibi hazırlanmamız için yeter. Bu periyotta önlemi de elden bırakmayıp kesinlikle tesisleri dış etkenlerden uzak tutacağız” dedi.