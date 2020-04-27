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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka sahaya iniyor
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    27.04.2020 - 00:00 |

    Karşıyaka sahaya iniyor

    Türkiye’de tüm profesyonel liglerin salgının azalma belirtileri vermesiyle 12 Haziran’da tekrar start alması planlanırken Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde bugün 5’erli gruplar halinde sahaya inecekKarşıyaka, 4 Mayıs’ta ise takım antrenmanlarına başlamayı hedefliyor.

    Karşıyaka sahaya iniyor

    İstanbul’da bulunan Teknik Direktör Soner Tolungüç, valilikten izin alıp yeni haftada İzmir’e gelmeye çalışacak. Tolungüç, “Takım halinde 4 Mayıs’ta antrenmanlara başlarsak önümüzde yeni sezon öncesi hazırlık sürecinde olduğu gibi 40 günlük bir zaman olacak. Bu süreç, sezon öncesi kamp dönemlerindeki gibi hazırlanmamız için yeter. Bu periyotta önlemi de elden bırakmayıp kesinlikle tesisleri dış etkenlerden uzak tutacağız” dedi.

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