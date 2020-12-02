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    02.12.2020 - 00:00 |

    Karşıyaka, seri için Batman’da

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta bu sezon ilk yenilgisini lider Somaspor’la giriştiği zirve mücadelesinde aldıktan sonra Arhavispor’u erteleme maçında yenerek yarışta tekrar iddialı konuma gelen Karşıyaka, bugün Batman Petrolspor deplasmanında yeni bir galibiyet serisi başlatmaya çalışacak.

    Karşıyaka, seri için Batman’da

    Batman Yeni Şehir Stadı’ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00’te çalacak. Yeşil kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Namık Barış ve Harun’un forma giymeleri beklenmiyor. Karşıyaka, grupta 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. İzmir temsilcisi 21 puanla lider Somaspor’un 3 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

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