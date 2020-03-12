‘Karşıyaka, sinemada lokomotif rolü olacak’

Karşıyaka Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan İzmir Vakfı-Sinema Ofisi bünyesindeki ‘Sinema İzmir Projesi Destek Ağı’na katıldı. Üyelik protokolüne imza atan Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir’de sinema sektörünün gelişmesi ve kültür ekonomisinin güçlenmesi için katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi, “Ege’nin ve İzmir’in incisi Karşıyaka, bu önemli projenin lokomotiflerinden biri olacaktır. Sinema İzmir Projesi Destek Ağı’nda aktif şekilde rol almaya ve üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

‘İstanbul’a alternatif’

İzmir Sinema Ofisi Proje yetkililerinin katılımıyla imzalanan protokol çerçevesinde; Karşıyaka Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde gerçekleşecek film yapım çalışmalarında kolaylaştırıcı rol üstlenecek. İmkân ve ihtiyaçlar doğrultusunda sinema projelerine sosyal ve fiziki destek sağlanacak. Lokasyon-çekim bölgeleri envanteri geliştirilecek. Düzenli bir iletişim ağı kurularak sinema faaliyetlerine ilişkin karşılıklı bilgi paylaşımlarında bulunulacak, faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması ve tanıtılması için işbirliği yapılacak.

İzmir Sinema Ofisi Proje Yürütücüsü Yusuf Saygı, İzmir’i sinema sektörünün yeni cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti, “İzmir Sinema Ofisi, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in vizyon projesi olarak hayata geçti. İzmir, kültür ekonomisinden daha fazla pay almalı” dedi.