Karşıyaka Token’da ilk arz günü

Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kutlanan 19 Aralık’a özel olarak satışa sürülecek ilk etapta 10 milyon tokenin tanesi 30 kuruştan satılacak.

Token’lar işlem görmeye başladıktan sonra borsada işlem gören hisse senetleri gibi alınıp satılabilecek. Karşıyaka taraftarları ayrıca tokenlarla taraftar ürünleri alabilip, antrenman izleme, sporcularla tanışma gibi etkinliklere katılacak. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, dünya ekonomisinin her alanda olduğu gibi sporda da dijitalleştiğini söyleyerek son dönemde Türkiye’de ve dünyada itibarı ve yatırım alanları çok artan kripto para sistemlerinin bir yansımasını da dünyanın önde gelen spor kulüplerinin kendi taraftar tokenlarını çıkartması ile gördüklerini belirtti.