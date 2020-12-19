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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka Token’da ilk arz günü
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    19.12.2020 - 07:00 |

    Karşıyaka Token’da ilk arz günü

    İzmir’in 108 yıllık tarihi kulübü Karşıyaka’nın Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek özel bir sanal para teknolojileri firmasının blockchain çatısı altında piyasaya süreceği Karşıyaka Token’ın ilk satışları bugün yapılacak.

    Karşıyaka Token’da ilk arz günü

    Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kutlanan 19 Aralık’a özel olarak satışa sürülecek ilk etapta 10 milyon tokenin tanesi 30 kuruştan satılacak.
    Token’lar işlem görmeye başladıktan sonra borsada işlem gören hisse senetleri gibi alınıp satılabilecek. Karşıyaka taraftarları ayrıca tokenlarla taraftar ürünleri alabilip, antrenman izleme, sporcularla tanışma gibi etkinliklere katılacak. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, dünya ekonomisinin her alanda olduğu gibi sporda da dijitalleştiğini söyleyerek son dönemde Türkiye’de ve dünyada itibarı ve yatırım alanları çok artan kripto para sistemlerinin bir yansımasını da dünyanın önde gelen spor kulüplerinin kendi taraftar tokenlarını çıkartması ile gördüklerini belirtti.

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