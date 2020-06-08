Karşıyaka toplanıyor

Baştan aşağı dezenfekte edilip TFF Sağlık Kurulu’nun Futbola Dönüş Protokolü gereklilikleri yerine getirilen Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde bugün bir araya gelecek Kaf Kaf, önce koronavirüs testinden geçecek. Yeşil kırmızılı futbolcular test sonuçları çıkar çıkmaz yarın sahaya inecek. Daha önce mayıs ayında antrenmanlara başlayan yeşil kırmızılı ekip, Futbol Federasyonu alt liglerin başlangıç tarihini erteleyince çalışmalarını askıya almıştı.