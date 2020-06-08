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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka toplanıyor
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    08.06.2020 - 00:00 |

    Karşıyaka toplanıyor

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta koronavirüs salgınıyla 4 ay ara verilecen sezonun 18 Temmuz’da yeniden start almasını bekleyen Karşıyaka, bugün toplanıp hazırlıklara başlayacak.

    Karşıyaka toplanıyor

    Baştan aşağı dezenfekte edilip TFF Sağlık Kurulu’nun Futbola Dönüş Protokolü gereklilikleri yerine getirilen Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde bugün bir araya gelecek Kaf Kaf, önce koronavirüs testinden geçecek. Yeşil kırmızılı futbolcular test sonuçları çıkar çıkmaz yarın sahaya inecek. Daha önce mayıs ayında antrenmanlara başlayan yeşil kırmızılı ekip, Futbol Federasyonu alt liglerin başlangıç tarihini erteleyince çalışmalarını askıya almıştı.

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