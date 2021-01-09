Karşıyaka unutmayacak

İzmir’in, Karşıyakalıların ve Balkan göçmenlerinin sevgilisi Kemal Baysak, yakalandığı koronavirüs nedeniyle 88 yaşında hayata veda etti. Kente sunduğu hizmetler ve iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra örnek kişiliği, insani ilişkileri ve Balkan camiası için verdiği mücadelelerle efsaneleşen Baysak’ın ölüm haberi, büyük üzüntü yarattı. Siyaset, iş, eğitim ve spor çevreleri kente koyduğu katkılar nedeniyle Baysak’ı minnet ve rahmetle andı.

İzi silinmeyecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Bosna Hersek Türkiye Fahri Başkonsolosu, Karşıyaka Belediyesi eski başkanı, Balkan camiasının manevi lideri, değerli iş insanı Kemal Baysak’ın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Kendisi bu kente ve toplumsal belleğe silinmez izler bıraktı. Unutmayacağız” dedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da, “Bu kentin unutulmaz değerleri arasına adını altın harflerle yazdırmış değerli büyüğümüz Kemal Baysak’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah’tan rahmet; Baysak ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. İzmir ve Karşıyaka onu asla unutmayacak” diye konuştu. Ege Bölgesi Sanayi Odası da (EBSO) 29 yıl meclis üyeliği, 14 yıl Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olan Baysak’ı kaybetmenin üzüntüsünü, “Ailesi ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz” ifadeleriyle dile getirdi.

Baysak için 11 Ocak Pazartesi günü önce Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde, sonra da Karşıyaka Belediyesi’nde tören düzenlenecek. Öğlen namazına müteakip Beşikçioğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Baysak son yolculuğuna uğurlanacak.

1954’te şirket kurdu

1878 yılında Bosna Hersek’ten Karşıyaka’ya göç eden bir ailenin oğlu olarak 31 Ocak 1933 tarihinde Karşıyaka’da hayata gözlerini açan Baysak, Mithatpaşa Erkek Sanat Enstitüsü’nün Metal İşleri Bölümü’nden mezun oldu. Enstitü’den sınıf arkadaşı Cemal Tercan, kardeşleri Salih Şükrü Baysak ve Şükrü Baysak’la birlikte 1 Temmuz 1954 yılında bugünkü TERBAY Şirketler Grubu’nun temelini attı.

Politik yaşamı, gençlik yıllarında Demokrat Parti üyeliği ile başladı. 1974- 1980 yılları arasında dört dönem Adalet Partisi Karşıyaka İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 27 Mart 1994 seçimlerinde Doğru Yol Partisi adayı olarak katıldığı seçimlerde Karşıyaka Belediye Başkanlığı’na seçildi. Bu görevi 18 Nisan 1999 tarihine kadar sürdürdü. Birçok mesleki ve sosyal kuruluşta görev aldı. 2002 yılında Bosna Hersek Devleti’nin aldığı bir karar ile dünyada ilk ve tek olarak kendisine ‘Fahri Konsolosluk’ unvanı verildi.