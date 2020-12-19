Karşıyaka yolculuğu

Karşıyaka Belediyesi, ‘19.12 Dünya Karşıyakalılar Günü’ onuruna düzenlediği söyleşi etkinlikte, İzmir’in simge isimlerinden Sancar Maruflu’yu ağırladı. ‘Bir Kaf Sin Kaf’lı Anlatıyor’ başlığıyla yayınlanan etkinlikte Maruflu, Karşıyaka’yı her açıdan ele aldı. Başkan Cemil Tugay, “Maruflu, derin birikimi ve renkli anlatımıyla bizi yolculuğa çıkardı” diye konuştu.