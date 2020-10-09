Karşıyaka zorlu periyotta

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta zirve yarışı veren Karşıyaka, haftaya 17 Ekim’den itibaren hafta içi ve hafta sonu üst üste maçlar oynayacağı zorlu bir periyoda girecek. Yeşil kırmızılı ekip, ligde bu pazar günü Elazığ Karakoçan FK’yı ağırladıktan sonra devre arasına kadar kalan 6 iç saha maçını hafta içi oynayacak. Karakoçan sınavının ardından 17 Ekim Cumartesi günü Yalovaspor deplasmanına çıkacak Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur’da 20 Ekim Salı günü Bergama Belediyespor-Manisaspor eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Kupa sınavından 9 gün sonra ligde 29 Ekim Perşembe Cizrespor’u konuk edecek Karşıyaka, 1 Kasım Pazar günü deplasmanda Çatalcaspor’la karşılaşacak. İzmir’de 12 Kasım Perşembe Arhavispor’la oynayacak yeşil kırmızılılar, 15 Kasım Pazar günü Çarşambaspor deplasmanının ardından 19 Kasım Perşembe Somaspor’u ağırlayacak. Soma maçı sonrası 11. haftayı bay takım olarak geçecek İzmir temsilcisi, 2 Aralık Çarşamba Batman Petrol deplasmanına çıkıp, 10 Aralık Perşembe İçel İdmanyurdu’yla iç sahada karşılaşacak. 20 Aralık Pazar günü dış sahada Şile Yıldızspor önünde terleyecek Karşıyaka, 24 Aralık Perşembe Altındağspor’la evinde oynayacak. Karşıyaka, ilk yarıyı 30 Aralık Çarşamba günü Osmaniye FK deplasmanı ve 6 Ocak Çarşamba iç sahada çıkacağı Erbaaspor maçıyla noktalayacak. İkinci yarı 24 Ocak’ta başlayacak. Liglerde 17 Ekim’den itibaren stadyumlara yüzde 10 kapasiteyle seyirci alınmasına onay verilmesi bekleniyor.

Kongre yine ertelendi

Karşıyaka’nın geçen mayıs ayında yapılması gereken seçimli olağan genel kurulu yine koronavirüs pandemisine takıldı. Daha önce mayıstan ağustos ayına ertelenen, ardından yönetim tarafından kasımda yapılması planlanan kongre, İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerde genel kuralları 1 Aralık tarihine kadar durdurmasıyla yine ertelendi. Yeşil kırmızılılar, son seçimli kongreyi yaklaşık 3 yıl önce 20 Ocak 2018’de yapmıştı.