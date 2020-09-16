Karşıyaka’da alacaklı futbolcu kalmadı!

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta sezonun ilk maçında 20 Eylül Pazar günü Isparta 32 Spor’a konuk olacak Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı, futbolculara geçen sezondan kalan tüm alacaklarını ödediklerini açıkladı. Büyükkarcı, yeni sezonda 3 branşta birden şampiyonluk yarışı vereceklerini belirterek, “Biz yönetim olarak yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Sporcu kardeşlerimizden beklentimiz, armamıza layık bir mücadele ortaya koyup direkt lige çıkmaları” diye konuştu.