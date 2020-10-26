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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’da Anıl forma bekliyor
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    26.10.2020 - 00:01 |

    Karşıyaka’da Anıl forma bekliyor

    Misli.com 3. Lig 3. Grup lideri Karşıyaka’da, perşembe günü İzmir’de oynanacak Cizrespor maçının hazırlıkları sürerken, teknik ekip Anıl Çıracı’yı ilk 11’e monte etmeye hazırlanıyor.

    Karşıyaka’da Anıl forma bekliyor

    Yeşil kırmızılılarda son olarak Yalovaspor deplasmanında kırmızı kart gören sağ bek İlyas’ın yokluğunda Teknik Direktör Soner Tolungüç’ün Anıl’ı sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Kupadaki 3-0’lık Bergama Belediyespor galibiyetinde başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcunun da göreve hazır olduğu belirtildi.

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