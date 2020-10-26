Karşıyaka’da Anıl forma bekliyor

Yeşil kırmızılılarda son olarak Yalovaspor deplasmanında kırmızı kart gören sağ bek İlyas’ın yokluğunda Teknik Direktör Soner Tolungüç’ün Anıl’ı sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Kupadaki 3-0’lık Bergama Belediyespor galibiyetinde başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcunun da göreve hazır olduğu belirtildi.