Karşıyaka’da başarı dolu yıl

Hem mali hem de idari açıdan başarılı bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Tugay, şöyle konuştu:



Muhteşem bir proje



“Kültürden sosyal hizmetlere, spordan çevreye kadar her alanda nitelikli projelere imza attık. Yaptığımız en iyi ve en doğru iş ise Mavişehir’deki TOKİ arazisini almak oldu. Muhteşem bir proje yapacağız. Hali hazırda 50 civarında yeni proje üzerinde çalışıyoruz. Hepsi birbirinden güzel, özenli, nitelikli işler ve bunları tek tek yaşama geçireceğiz. Gelecek yıllar için çok ümitliyim.”



Karşıyaka halkının onayı, sevgisi ve desteğinin kendisi için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu sözlerine ekleyen Tugay, “Yaptığımız işlere emek veren, katkı sağlayan herkese, mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Başarıyı değerlendirirken dışarıdan bakmakla, içinde olmak arasında fark var. Dışarıdan bakan birisi için farklı görülebilir ama oldukça iyi bir yıl geçirdiğimizi ve kendi adıma umduğum, beklediğim performansın da üzerine çıktığımı söyleyebilirim. Var gücümle çalışmaya devam edeceğime bir kez daha söz veriyorum” dedi.