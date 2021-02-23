Karşıyaka’da belediye-esnaf işbirliği

Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) esnafın sorunlarını çözmek için işbirliği yapacak. Esnaf teşkilatı belediye yetkilileriyle periyodik şekilde bir araya gelip sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretecek.

Esnaf sanatkarların toplumsal yaşamda önemli işlevler üstlendiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Böylesine önemli bir kesimin sorunlarını çözmeyi öncelikli görevlerimiz arasında görüyoruz. Hem üretici hem tüketici konumunda bulunan ve halkın önemli bir kısmını oluşturan esnaf sanatkarların sıkıntılarının giderilmesi, toplumsal huzuru ve refahı da sağlayacaktır” dedi.

Meclis üyeliği sorunu

“Bugüne kadar Karşıyaka Belediyesi’ne ilettiğimiz her sorunumuzda olumlu cevaplar aldık” diyen İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise, “İşbirliği yapmaya, biraraya gelmeye, esnaf sanatkarların ve ilçenin sorunları üzerinde fikir jimnastiği yapmaya her zaman hazırız. Öte yandan esnaf idarecilerinin yerel yönetimlere meclis üyesi olarak seçilememesi durumu var. Bu sadece esnaf sanatkarlar için değil, toplumsal yaşamın işleyişi yönünden de pek çok sorunun çözümünü geciktiriyor, halkın daha kaliteli hizmet almasının önüne geçiyor” ifadelerini kullandı.