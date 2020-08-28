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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’da çifte şok
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    28.08.2020 - 00:00 |

    Karşıyaka’da çifte şok

    TFF 3. Lig’de sözleşmesi biten ilk 11’in değişmez oyuncuları Fatih ve Anıl’la henüz yeni sezon ücretleri konusunda anlaşma sağlayamayan transfer yasaklısı Karşıyaka’da, Özgür ile Görkem ayrılıyor.

    Karşıyaka’da çifte şok

    Geçen sezon 12’si ilk 11’de olmak üzere 25 maçta forma giyen 22 yaşındaki Özgür ve 10’u ilk 11’de 19 maçta oynayan aynı yaştaki Görkem, ayrılmak için yönetime başvurdu. Özgür’ün bonservisini istediği, yalnız yetiştiricilik bedelinin 160 bin lira olduğunu öğrenince futbolu bırakma kararı alıp takım arkadaşlarına üniversite eğitimine ağırlık vereceğini söyleyerek vedalaşıp ayrıldığı öğrenildi. Fethiyespor’un talip olduğu öğrenilen Görkem’in de kulüpten izin kağıdı alarak antrenmanlara çıkmadığı belirtildi.

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