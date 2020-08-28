Karşıyaka’da çifte şok

Geçen sezon 12’si ilk 11’de olmak üzere 25 maçta forma giyen 22 yaşındaki Özgür ve 10’u ilk 11’de 19 maçta oynayan aynı yaştaki Görkem, ayrılmak için yönetime başvurdu. Özgür’ün bonservisini istediği, yalnız yetiştiricilik bedelinin 160 bin lira olduğunu öğrenince futbolu bırakma kararı alıp takım arkadaşlarına üniversite eğitimine ağırlık vereceğini söyleyerek vedalaşıp ayrıldığı öğrenildi. Fethiyespor’un talip olduğu öğrenilen Görkem’in de kulüpten izin kağıdı alarak antrenmanlara çıkmadığı belirtildi.