Karşıyaka’da çöp yeraltına

Çöplerin toplanmasında en sağlıklı ve modern yöntem olarak bilinen yeraltı konteyner sistemi, klasik konteynerlerden yaklaşık 6 kat daha fazla depolama kapasitesine sahip olmakla birlikte; çevreye kötü koku ve bakteri yayılmasının da önüne geçiyor.



5000 litre kapasiteli, beton soketli, mantar ataçmanlı; şoför kabininden lazer, monitör, kamera ve joystick ile kontrol edilebilen yeraltı konteyner sistemi; hava koşullarına, çöp, deniz ve yağmur suyuna karşı da dirençli olarak tasarlandı. Yaklaşık 6-7 klasik galvaniz konteyner kapasitesine sahip yeraltı konteynerleri, şu ana kadar 7 farklı noktaya yerleştirildi. Büyük hacmi nedeniyle çevresinde bulunan klasik konteynerler ise kaldırıldı.