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    22.11.2020 - 00:02 |

    Karşıyaka’da çöp yeraltına

    Karşıyaka Belediyesi çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için, çöp konteynerlerini yeraltına alıyor.

    Karşıyaka’da çöp yeraltına

    Çöplerin toplanmasında en sağlıklı ve modern yöntem olarak bilinen yeraltı konteyner sistemi, klasik konteynerlerden yaklaşık 6 kat daha fazla depolama kapasitesine sahip olmakla birlikte; çevreye kötü koku ve bakteri yayılmasının da önüne geçiyor.

    5000 litre kapasiteli, beton soketli, mantar ataçmanlı; şoför kabininden lazer, monitör, kamera ve joystick ile kontrol edilebilen yeraltı konteyner sistemi; hava koşullarına, çöp, deniz ve yağmur suyuna karşı da dirençli olarak tasarlandı. Yaklaşık 6-7 klasik galvaniz konteyner kapasitesine sahip yeraltı konteynerleri, şu ana kadar 7 farklı noktaya yerleştirildi. Büyük hacmi nedeniyle çevresinde bulunan klasik konteynerler ise kaldırıldı.

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