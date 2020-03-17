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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’da duraklama dönemi
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    17.03.2020 - 07:00 |

    Karşıyaka’da duraklama dönemi

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta Elazığ BLD’yle de deplasmanda golsüz berabere kalan Karşıyaka, bu sezon ilk kez üst üste 4 maçta galibiyet alamadı.

    Karşıyaka’da duraklama dönemi

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta Elazığ BLD’yle de deplasmanda golsüz berabere kalan Karşıyaka, bu sezon ilk kez üst üste 4 maçta galibiyet alamadı. Kaf Kaf, evinde Esenler Erokspor, Ağrı 1970 Spor ve deplasmanda Elazığ’la 0-0 berabere kalıp Kocaelispor’a yine gurbette 3-2 yenildi. Son 4 haftada 9 puan kaybeden Kaf Kaf, bu süreçte alt sıralardaki rakiplerinin de takılmasıyla normal sezonun bitimine 6 maç kala Play Off hattından çıkmadı.

    Başkan Tugay’dan 50 bin lira

    Karşıyaka’da Taraftarlar Derneği’nin prim ve maaşlarını almakta sıkıntı yaşayan futbolculara destek olup Play Off için moral dopingi yapmak amacıyla başlattığı kampanyaya Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay 50 bin lirayla katkı yaptı. Tugay, kampanyaya kişisel olarak 50 bin liralık bağışla katıldı. Daha önce eski başkanlardan Cenk Karace’nin 10 bin, Avni Yelkenbiçer’in 5 bin liralık katkı koyduğu kampanyada taraftarların yatırdıkları toplam 9 bin lirayla toplanan rakam 74 bin liraya ulaştı.

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