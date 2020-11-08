Karşıyaka’da duran top kâbusu

Ligde çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan namağlup Karşıyaka, 14 gol atarken rakiplere 6 kez gol izni verdi. Yeşil kırmızılılar bu 6 golde de duran toplardaki zaafına engel olamadı. Grupta 12 Kasım’da iç sahada oynaması gereken Arhavispor maçı rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Karşıyaka, 15 Kasım Pazar günü çıkacağı Çarşambaspor deplasmanı öncesi antrenmanlarda duran toplardaki sıkıntısını çöz- meye çalışacak.