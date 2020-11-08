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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’da duran top kâbusu
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    08.11.2020 - 00:04 |

    Karşıyaka’da duran top kâbusu

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta zirve ortağı olan Karşıyaka, bu sezon kalesinde gördüğü tüm golleri duran toptan yedi.

    Karşıyaka’da duran top kâbusu

    Ligde çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan namağlup Karşıyaka, 14 gol atarken rakiplere 6 kez gol izni verdi. Yeşil kırmızılılar bu 6 golde de duran toplardaki zaafına engel olamadı. Grupta 12 Kasım’da iç sahada oynaması gereken Arhavispor maçı rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Karşıyaka, 15 Kasım Pazar günü çıkacağı Çarşambaspor deplasmanı öncesi antrenmanlarda duran toplardaki sıkıntısını çöz- meye çalışacak.

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