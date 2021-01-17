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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’da eksik yok
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    17.01.2021 - 00:01 |

    Karşıyaka’da eksik yok

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta sezonun ikinci yarısına kampa gitmeyip Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde hazırlanan Karşıyaka, uzun süre sonra tam kadro olmanın sevincini yaşıyor.

    Karşıyaka’da eksik yok

    İlk yarının son haftalarında takımdaki toplam 13 koronavirüs vakasıyla sarsılan yeşil kırmızılılarda tüm futbolcular hastalığı atlatıp antrenmanlara döndü. Sakatlığı bulunan Mustafa Aşan da iyileşerek takıma tekrar katıldı. Daha önce ameliyat olup sezonu kapatan Burak dışında eksiği kalmayan Karşıyaka, Anıl’ın 27, koronavirüsü yenip hafta içinde takıma geri dönen Erdoğan’ın 23. doğum gününü hep birlikte kutladı.

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