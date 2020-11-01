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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’da hasar yok
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    01.11.2020 - 07:00 |

    Karşıyaka’da hasar yok

    İzmir’de önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen şiddetli depremin ardından, tüm ilgili ekipleriyle alarm durumuna geçtiklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçede yıkılan bina tespit edilmediğini, ölü ve ağır yaralı vatandaşın olmadığını belirtti.

    Karşıyaka’da hasar yok

    İzmir’de önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen şiddetli depremin ardından, tüm ilgili ekipleriyle alarm durumuna geçtiklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçede yıkılan bina tespit edilmediğini, ölü ve ağır yaralı vatandaşın olmadığını belirtti. Başkan Tugay, “Depremin hemen ardından kriz masası oluşturarak, hizmet birimlerimiz ve teknik müdürlüklerimizdeki arkadaşlarımızı görevlendirdik. Tüm pazaryerlerimizi, bazı mahalle merkezlerimizi, spor salonlarımızı ve kültür merkezlerimizi halkımıza açtık. Tedbir amaçlı olarak dışarıda geceleyen vatandaşlarımız için parklarımızda çadırlar kurduk. Kent A.Ş. de bazı tesislerinde 2 bin kişilik çorba dağıtımı gerçekleştirdi. Kardeş belediyemiz Alaşehir Belediyesi de çorba, su ve çadır desteğinde bulundu. Bayraklı’ya da çadır gönderdik. Ayrıca, hasar tespiti için mühendis arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. 24 saat esasına göre teyakkuz halinde Karşıyakalıların hizmetindeyiz” dedi.

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