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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’da heykel yolculuğu
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    20.07.2020 - 00:03 |

    Karşıyaka’da heykel yolculuğu

    Karşıyaka’da heykel yolculuğu

    Karşıyaka Belediyesi’nin bu yıl üçüncü kez düzenleyeceği Taş Heykel Sempozyumu, bugün başlıyor. Heykeltraş Ekin Erman’ın koordinatörlüğünü üstlendiği sempozyuma; İzmir’de yetişmiş heykel sanatçıları Bahadır Çolak, Çağdaş Erçelik, Kadriye İnal, Tolga Yurtözveri ve Varol Topaç katılacak. Heykeltraşlar, bir ay boyunca birlikte çalışarak ham mermer blokları sanat eserine dönüştürecek. Sanatseverler de sempozyum alanını ziyaret edip, bir heykelin sanatçının ellerinde nasıl hayat bulduğunu yakından izleyebilecek. Etkinlik, 20 Ağustos’ta sona eriyor.

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