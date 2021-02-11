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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’da hurda araç sorunu çözülüyor
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    11.02.2021 - 00:00 |

    Karşıyaka’da hurda araç sorunu çözülüyor

    Karşıyaka’da, hem çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hem de güvenlik riski yaratan, yasal olarak hurdaya çıkmış araçlar, tek tek kaldırılıyor.  Karşıyaka Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Zabıta ekipleri tarafından, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında yürütülen çalışmalarla, son bir yılda ilçedeki muhtelif alanlardan kaldırılan hurda araç sayısı 286’ya ulaştı. Öte yandan, araçlar 10 gün içinde kaldırılmazsa, sahibine, Kabahatler Kanunu’na göre bin 88  liralık ceza uygulanıyor.

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