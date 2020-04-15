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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’da kaçak hurdacılara baskın
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    15.04.2020 - 07:00 |

    Karşıyaka’da kaçak hurdacılara baskın

    Karşıyaka Belediyesi, hem toplum sağlığı için risk oluşturan hem de çevre ve görüntü kirliliği yaratan kaçak hurda depolarına karşı mücadelesini sürdürüyor.

    Karşıyaka’da kaçak hurdacılara baskın

    Karşıyaka Belediyesi, hem toplum sağlığı için risk oluşturan hem de çevre ve görüntü kirliliği yaratan kaçak hurda depolarına karşı mücadelesini sürdürüyor. Geçtiğimiz ay Şemikler’deki 5 dönüm araziyi temizleyen ekipler, bu kez de Yalı Mahallesi’nde hurdalık alanların yoğunlaştığı üç sokağa operasyon düzenledi. Bölgeden yaklaşık 60 kamyon dolusu atık çıkarıldı. Başkan Cemil Tugay, “Bu tür kontrol dışı faaliyetler, en başta o atıkları toplayan yurttaşlarımızın sağlığı için büyük risk oluşturuyor ve salgınların, hastalıkların yayılması için zemin yaratıyor. Koronavirüsle mücadele sürecinde bu konuda daha da yoğun çalışmalar gerçekleştirecek, diğer yandan sosyal hizmetlerimize de devam edeceğiz” dedi.

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