Karşıyaka’da Metin şoku

Yeşil kırmızılı takımın iç sahada Isparta 32 Spor’a 2-0 yenildiği müsabakanın 56. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Metin’in sağ ayak bileği bağında yırtık oluştuğu ve bu hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. İlk 11’in vazgeçilmezlerinden olan tecrübeli futbolcunun yerine cezası biten Cenk görev yapacak.