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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’da Metin şoku
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    02.02.2021 - 00:01 |

    Karşıyaka’da Metin şoku

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta perşembe günü Play Off hattındaki rakiplerinden Esenler Erokspor’a konuk olacak Karşıyaka’da stoper Metin Peker’den kötü haber geldi.

    Karşıyaka’da Metin şoku

    Yeşil kırmızılı takımın iç sahada Isparta 32 Spor’a 2-0 yenildiği müsabakanın 56. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Metin’in sağ ayak bileği bağında yırtık oluştuğu ve bu hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. İlk 11’in vazgeçilmezlerinden olan tecrübeli futbolcunun yerine cezası biten Cenk görev yapacak.

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