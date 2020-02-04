Karşıyaka’da özgün hikayeler yarışacak

Karşıyaka Belediyesi’nin Türk edebiyatına katkı sunmak ve usta sanatçıların adını yaşatmak amacıyla düzenlediği Geleneksel Homeros Edebiyat Ödülleri kapsamındaki Tarık Dursun K. Hikaye Ödülü-2020 için başvurular başladı. Hikâye Ödülü’ne, dileyen her yazar, kaleme aldığı özgün bir hikâyeyle 28 Şubat’a kadar başvuru yapabilecek. İlk üçe girenler 29 Mayıs’ta açıklanacak ve ödül töreni de aynı gün gerçekleştirilecek. Dereceye giren çalışmalar, ortak kitap olarak bastırılacak.

Yarışmanın tüm vatandaşların katılımına açık olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Büyük ustanın ailesinin de katkılarıyla düzenlediğimiz yarışmamıza özgün, daha önce ödül almamış ve yayınlanmamış hikâyeye sahip herkesin katılımını bekliyoruz” dedi.