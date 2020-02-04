04.02.2020 - 07:00 |
Karşıyaka’da özgün hikayeler yarışacak
Karşıyaka Belediyesi’nin Türk edebiyatına katkı sunmak ve usta sanatçıların adını yaşatmak amacıyla düzenlediği Geleneksel Homeros Edebiyat Ödülleri kapsamındaki Tarık Dursun K. Hikaye Ödülü-2020 için başvurular başladı.
Karşıyaka Belediyesi’nin Türk edebiyatına katkı sunmak ve usta sanatçıların adını yaşatmak amacıyla düzenlediği Geleneksel Homeros Edebiyat Ödülleri kapsamındaki Tarık Dursun K. Hikaye Ödülü-2020 için başvurular başladı. Hikâye Ödülü’ne, dileyen her yazar, kaleme aldığı özgün bir hikâyeyle 28 Şubat’a kadar başvuru yapabilecek. İlk üçe girenler 29 Mayıs’ta açıklanacak ve ödül töreni de aynı gün gerçekleştirilecek. Dereceye giren çalışmalar, ortak kitap olarak bastırılacak.
Yarışmanın tüm vatandaşların katılımına açık olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Büyük ustanın ailesinin de katkılarıyla düzenlediğimiz yarışmamıza özgün, daha önce ödül almamış ve yayınlanmamış hikâyeye sahip herkesin katılımını bekliyoruz” dedi.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.