BİST89.2865,98EURO6,92-0,13USD 6,420,01ALTIN335,312,32
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’da pazar önlemleri
    ABONE OL
    25.03.2020 - 00:02 |

    Karşıyaka’da pazar önlemleri

    Karşıyaka’da pazar önlemleri

    Karşıyaka Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında; salı günleri Bahçelievler Mahallesi’nde açılan tekstil pazarı ile Yalı (Şemikler) Mahallesi’nde kurulan pazarın tekstil bölümü ve her çarşamba Bostanlı Mahallesi’nde açılan pazarın tekstil kısmını geçici süreyle kapatma kararı aldı. Ayrıca ilçe genelindeki tüm pazar yerlerinde meyve ve sebze satışı poşetlenerek yapılacak ve vatandaşın ürünleri elle seçmesine izin verilmeyecek. Ayrıca dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları da yoğunlaştırıldı.

    Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, Karşıyaka Belediyesi’nin hizmet saatleri 12.00 - 16.00 olarak düzenlendi.

    Bağcılar'da kafasına kolonya dökülen yaşlı adamın oğlu konuştuBağcılar'da yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen yaşlı vatandaşın oğlu konuştu. Ahmet Öztürk, görüntülerin sosyal medyada yayılmasını durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.
    daha fazla video için
    İbrahim Tatlıses: Balkonda çıkıp oturunİzmir'de yaşayan şarkıcı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Baraj 3. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Baraj dizisi 13. son bölüm kesintisiz tek parça izleme linki yayınlandı mı?

    Baraj 3. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Baraj dizisi 13. son bölüm kesintisiz tek parça izleme linki yayınlandı mı?

    Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

    Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

    İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

    İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

    Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

    Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

    Sıradaki Haber