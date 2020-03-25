Karşıyaka’da pazar önlemleri

Karşıyaka Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında; salı günleri Bahçelievler Mahallesi’nde açılan tekstil pazarı ile Yalı (Şemikler) Mahallesi’nde kurulan pazarın tekstil bölümü ve her çarşamba Bostanlı Mahallesi’nde açılan pazarın tekstil kısmını geçici süreyle kapatma kararı aldı. Ayrıca ilçe genelindeki tüm pazar yerlerinde meyve ve sebze satışı poşetlenerek yapılacak ve vatandaşın ürünleri elle seçmesine izin verilmeyecek. Ayrıca dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları da yoğunlaştırıldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, Karşıyaka Belediyesi’nin hizmet saatleri 12.00 - 16.00 olarak düzenlendi.