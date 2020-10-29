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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’da sahil yosunlarla doldu
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    29.10.2020 - 00:03 |

    Karşıyaka’da sahil yosunlarla doldu

    İzmir Karşıyaka sahili, halk arasında ‘deniz marulu’ olarak bilinen yeşil renkli yosunlarla kaplandı.

    Karşıyaka’da sahil yosunlarla doldu

    Spor için sahile gelenlerin durumu yetkililere bildirmesiyle, belediye ekipleri temizliğe başladı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baha Büyükışık, söz konusu deniz marullarının zehirli ya da insan sağlığına zararlı olmadığını, ancak kentte kötü kokuya yol açabileceğini ve bu nedenle kaldırılması gerektiğini belirtti. l DAVUT CAN DHA

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