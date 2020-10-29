Karşıyaka’da sahil yosunlarla doldu

Spor için sahile gelenlerin durumu yetkililere bildirmesiyle, belediye ekipleri temizliğe başladı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baha Büyükışık, söz konusu deniz marullarının zehirli ya da insan sağlığına zararlı olmadığını, ancak kentte kötü kokuya yol açabileceğini ve bu nedenle kaldırılması gerektiğini belirtti. l DAVUT CAN DHA