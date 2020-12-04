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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’da soru işaretlerine son
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    04.12.2020 - 07:00 |

    Karşıyaka’da soru işaretlerine son

    Karşıyaka Belediyesi deprem sonrasında vatandaşta gelişen kaygıları en aza indirgemek ve sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlamak amacıyla site ve apartman yöneticileri ile birlikte çalışma kararı aldı.

    Karşıyaka’da soru işaretlerine son

    Karşıyaka Belediyesi deprem sonrasında vatandaşta gelişen kaygıları en aza indirgemek ve sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlamak amacıyla site ve apartman yöneticileri ile birlikte çalışma kararı aldı. Apartman ve site yöneticilerine belediye tarafından eğitim verilecek. Eğitimin ardından oluşturulacak bölgesel Whatsapp grupları sayesinde apartmanlar ile belediye arasındaki iletişim daha hızlı sağlanacak. Belediye ana binasında kurulacak olan ofis ile de ihtiyacı olan vatandaşlara danışmanlhizmeti verilecek.
    Planlanan eğitim kararının meclisten oybirliği ile geçtiğini belirten Başkan Cemil Tugay, “Karşıyaka’daki apartman yöneticileriyle ilgilenecek bir birim kuruyoruz. Meydana gelen sorunlardan hemen haberdar olmayı ve en hızlı şekilde çözmeyi hedefliyoruz. Bu birim yöneticileri her konuda asiste edecek, yöneticilerin her türlü sorunuyla ilgilenecek” dedi.

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