Karşıyaka’da vakalar artıyor

Yeşil kırmızılıların hafta içinde görülen vakalar sonrası tedbir amaçlı olarak yaptırdıkları koronavirüs PCR testlerinde 5 futbolcu, 1 takım çalışanında daha pozitif sonuca rastlandı. Hafif semptomlar gösteren bu isimler izolasyon altına alınıp tedavileri başlarken, Kaf Kaf’ta koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 8’e çıktı. Hafta içinde Osmaniyespor deplasmanına çıkacak Karşıyaka’da futbolcular bugün tekrar testten geçecek.