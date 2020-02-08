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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’da yeşil seferberlik: 5 yılda 100 bin fidan!
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    08.02.2020 - 00:00 |

    Karşıyaka’da yeşil seferberlik: 5 yılda 100 bin fidan!

    Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından geçen Ekim ayında başlatılan ağaçlandırma hamlesi çerçevesinde; kent merkezindeki cadde, sokak, park ve boş alanlar başta olmak üzere, fidan dikimine uygun olan tüm bölgeler, mühendislerce tek tek belirlendi ve listelendi.

    Karşıyaka’da yeşil seferberlik: 5 yılda 100 bin fidan!

    Bu doğrultuda, bugüne kadar çeşitli noktalarda 14 santimetre gövde çapında ve 4-5 metre boyunda, toplam 5 bin büyük ağaç fidanı toprakla buluşturuldu. 10 bin 500 adet de çalı fidanı dikildi. Şubat ve Mart aylarında çeşitli noktalarda bin 500 fidanın daha toprağa kavuşacağı belirtildi. Belediye Başkanı Cemil Tugay, “5 yıllık dönem için hedefimiz, yaklaşık 100 bin adet fidanı toprakla buluşturmak” dedi.

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