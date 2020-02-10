Karşıyaka’dan 6 bin kişiye kurs

KÜLTÜR, SANAT, SPOR

Karşıyaka Belediyesi, mahalle merkezleri ve kültür merkezlerinde devam eden kurslarla bu sezon 6 bin kişiye ulaşıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen kurslar arasında; pilates, halk oyunları, yaratıcı drama, muhasebe, pastacı çıraklığı, İngilizce, işaret dili, diksiyon, Latin dansları, sirtaki, ebru, dikiş, takı tasarım ve yoga gibi çeşitli branşlar yer alıyor.

HER YAŞA UYGUN

Yoğun ilgi gören 2019-2020 dönem kursları mayıs ayında sona erecek. Pek çok branşta sezon sonu sergi, gösteri ve etkinlikleri yapılacak. Her kesime hizmet etmek için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Cemil Tugay, “Sosyal belediyecilik anlayışımızla, çocuklarımızdan yaş almış büyüklerimize kadar tüm vatandaşlarımıza eğitime, spora, sanata ve sosyal yaşama erişme imkanı sunmaya çalışıyoruz” dedi.