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    12.11.2020 - 02:22 |

    Karşıyaka’dan bir ilk

    Belediye, İzmir’de bir ilk olarak kentsel dönüşüm alanında müdürlük kuracak

    Karşıyaka’dan bir ilk

    Depremin ardından harekete geçen Karşıyaka Belediyesi, eski yapıların yenilenmesi amacıyla kentsel dönüşüm müdürlüğü kurmaya karar verdi.

    Karşıyaka, bu müdürlüğü kuran İzmir’in ilk ilçe belediyesi olacak. Karşıyaka’da bulunan binaların denetlenmesi, taranması ve deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığının kontrol edilmesinin ardından ada bazlı dönüşüm yapılacak. Müdürlük bünyesinde bir de binalara dayanıklılık testi yapılan karot laboratuvarı kurulması planlanıyor. Konuyla ilgili olarak belediye meclisinden onay alındıktan sonra somut adımlar atılması bekleniyor.

    Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, müdürlük kurulacağına ilişkin şunları kaydetti: “Bu müdürlük yoktu ama norm kadroda geçiyor, kurma yetkimiz var. Bu müdürlük ile 99 yılından önce yapılan bütün binaları taramayı düşünüyoruz. Ondan sonra da ada bazında bazı kentsel dönüşüm planlı çalışmalar yapmayı düşünüyoruz.”

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