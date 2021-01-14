Karşıyakalı lise mezunlarına eczanelerde istihdam olanağı

Karşıyaka Belediyesi, hem istihdama katkı sağlamak hem de eczanelerin nitelikli personel ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla İzmir Eczacı Odası ile işbirliği yaptı. Eczane Destek Personeli Eğitimleri’ne ilişkin protokolü İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan ile birlikte imzalayan Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Yakın zamanda başvuruları alınmaya başlanacak olan ücretsiz kurslar, Karşıyaka’da ikamet eden ve en az lise mezunu olan vatandaşlara açık olacak. Eğitimler pandemi önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirilecek. Toplam 60 saatlik kurs programıyla; eczanelerde, eczacı gözetim ve denetiminde satış, ön muhasebe, hizmet ve organizasyon faaliyetleri ile kurumsal işlemleri yürütebilecek elemanlar yetiştirilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara kurs bitirme belgesi verilecek ve eczacılar işe alımda bu belgeye sahip olan kişilere öncelik tanıyacak” diye konuştu.