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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’nın geleceği ortak akılla şekilleniyor
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    27.11.2020 - 07:00 |

    Karşıyaka’nın geleceği ortak akılla şekilleniyor

    Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ortak AkToplantısı’nda bir araya geldi. Karşıyaka’da yapılacak olan kentsel dönüşümünün nasıl olması gerektiği tartışıldı, uzmanların görüşleri dinlendi.

    Karşıyaka’nın geleceği ortak akılla şekilleniyor

    Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ortak AkToplantısı’nda bir araya geldi. Karşıyaka’da yapılacak olan kentsel dönüşümünün nasıl olması gerektiği tartışıldı, uzmanların görüşleri dinlendi.
    “İnsanların merak ettikleri konu oturdukları binanın güvenli olup olmadığı” diyen Başkan Tugay, “Bunun cevabını insanlara vermemiz gerekir. Bu yüzden bir inceleme laboratuvarı kurmak istiyoruz, bunun alt yapısını oluşturmak için meslek odalarının desteğine ihtiyacımız var. Bilimsel veriler eşliğinde işin uzmanları ile çalışmak istiyoruz. Bazı tanımlamalar yaparak kentsel dönüşüm süreçlerini doğru yönetmek istiyoruz. İzmir Depremi sonrası Karşıyaka’da 40’ı ağır, 80’i orta 450’si az hasarlı binamız var. Bunun yanı sıra 10 binin üzerinde eski bina var. Daha güvenli ve yaşanabilir binalar yapmamız gerekir. Biz doğru yapılaşma yapmak istiyoruz. Bunun için de ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.
    İklim planı yolda
    Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı için ise TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ile işbirliği yapıldı.. Ortaklaşa yürütülecek çalışmalara ilişkin protokol; Başkan Tugay, ÇMO Genel Sekreteri Ahmet Avni Atayol ve ÇMO İzmir Şube Başkanı E. Helil İnay Kınay tarafından imzalandı. Başkan Tugay “Söz konusu planın; iklim dostu dirençli kentler oluşturulması yolunda diğer kentler için de yol gösterici olmasını diliyoruz” dedi.

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