09.02.2020 - 00:00 |
Karşıyaka’nın gençleri çıkışını sürdürdü
TFF 3. Lig 2. Grup’ta geçen hafta kendi evinde Erbaaspor’u 3-0 yenen Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı 1877 Alemdağ’ı da 2-1 yendi.
Karşılaşmanın 44. dakikasında Namık Çelik’in ayağından bulduğu golle öne geçen ve ilk yarıyı önde kapatan Kaf Kaf, 73. dakikada 1877 Alemdağ’ın penaltı golüne engel olamadı. Bu gole 89. dakikada Doğukan İnci’nin penaltıdan bulduğu sayıyla yanıt veren ve 3 puanı hanesine yazdıran Karşıyaka, haftayı 34 puanla 4. sırada tamamladı.
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