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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’nın hasar tablosu
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    04.11.2020 - 00:04 |

    Karşıyaka’nın hasar tablosu

    Karşıyaka Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısının ilk birleşiminde, depremden çıkarılacak derslerle bazı kararlar ve önlemler alınmasının şart olduğu belirtildi.

    Karşıyaka’nın hasar tablosu

    “Bu günleri dayanışma içerisinde atlatacağımıza inanıyorum” diyen Başkan Cemil Tugay, “Gıda, içecek ve battaniye dağıtımı gerçekleştirildi. Suat Cemile Balcı Kapalı Spor Salonu’na 40 yatak koyduk, belediyenin misafirhanesini de halkın kullanımına açık. Büyükşehir Belediyesi’nin eski geriatri binasındaki 35 oda da vatandaşlara tahsis edildi” ifadelerini kullandı. Karşıyaka’nın deprem bilançosunu açıklayan Tugay, şöyle devam etti:

    274 değerlendirme

    “Sadece müze olarak kullandığımız Latife Hanım Köşkü’nün ağır hasar gördüğünü tespit ettik ve kullanıma kapattık. Son rakamlara göre; şu ana kadar 1687 vatandaşımız binasında hasar olduğu şeklinde bildirimde bulundu ve kontrolünü istedi. 274 tane bina değerlendirildi.”

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