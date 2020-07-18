Karşıyaka’nın ilk üniversite kampüsü

İzmir’e hem yeni bir sağlık kampüsü hem de yeni bir sağlık teknoparkı geldiğini dile getiren Dağ, şöyle konuştu:

70 dönüm alana kurulacak

“Karşıyaka’da kurulacak ilk üniversite yerleşkesi olan bu kampüs yaklaşık 70 dönümlük bir araziye kurulacak ve içerisinde Bakırçay Üniversitesi’ne bağlı Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri fakültelerinin yanı sıra, sağlık temalı bir teknokent de bulunacak. Milletimizin hayatını kolaylaştıracak ve ülkemizin her alanda standartlarını yükseltecek çalışmaları yürütmeyi sürdüreceğiz.”

Geçen ay da Çiğli Devlet Hastanesi, Bakırçay Üniversitesi’ne bağlanıp üniversite hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştı.