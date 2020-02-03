Karşıyaka'nın keyfi yerinde

Dakikalar biri gösteriyor. Mustafa Aşan’ın kaleciden dönen şutunu Doğukan tamamlıyor. Karşıyaka 1-0 öne geçiyor. Seyirci golün sevincini yaşarken daha yerine oturmamıştı ki Namık Barış sağdan içeri katetti, defansı geçti ve düzgün bir vuruşla Karşıyaka’yı 2-0 öne geçirdi. Mizahi bir yaklaşımla 2 dakikada 2 gol olmuştu. Futbolcular sahada, seyirciler de tribünde coşkularını en üst seviyeye çıkarmıştı.

Hücum futbolu, bitmez tükenmez tempo, Karşıyaka’nın bu maçta felsefesiydi. Karşıyaka 2-0 öne geçtikten sonra sakin ve savunma güvenliğini öne çıkaran bir oyun anlayışıyla oynadı. Kalede Erdoğan, iki bek Onur ve Anıl ve defansın merkezindeki Cenk ve Metin her zaman ki gibi güven verdiler. Orta alanda Mustafa Aşan, Arif ve genç Caner’in doğru alan paylaşımı ve etkili presiyle rakibini alanından çıkartmadı. Namık, Doğukan ve Hakan Kuş’tan kurulu güçlü forvet, üretken yapılarıyla attıkları gollerden fazla pozisyon buldular. Karşıyaka, oyunun ritmini istediği gibi ayarladı. Kümede kalma mücadelesi veren Erbaaspor ise erken yediği goller ve Karşıyaka’nın etkili oyunu karşısında hiçbir alternatif geliştiremedi.

Uzun ve gelişigüzel vurduğu toplarla alanından çıkmaya çalıştı. Bu anlayış, iyice baskı yemesine sebep oldu. Karşıyaka’da hem hız hem de güç vardı. 40. dakikadan sonra önce Doğukan, sonra Namık’la kaçırılan 2 net pozisyon farkın artmamasının nedeniydi. Karşıyaka, maçın ikinci yarısında da takım halinde iyi oynadı. Kontrollü ve kısa paslarla topun kendisinde kalmasını sağlayıp hızlı oyuncuları Hakan Kuş ve Doğukan’la rakip defansın dengesini bozdu. Takım halinde fizik kondisyonun iyi olması avantajını sahaya yansıttı. Takım halinde çok istekliydiler. Dengeli ve yardımlaşarak oynadılar. 86. dakikada da Doğukan, kendi alanından harika bir top götürdü ve Hakan Kuş’a ‘Al da at’ dedi. Hakan da durumu 3-0 yaptı. Bu, Karşıyaka’daki dayanışma ve takım oyununun en büyük göstergesiydi. Tribünlerde bir dakika susmayan ve takımına büyük destek veren seyircisini de bu sonuçla mutlu edip Play Off yarışı içerisinde kendisine yer buldu.