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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’nın köyleri arıcılıkla kalkınacak
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    16.03.2020 - 00:03 |

    Karşıyaka’nın köyleri arıcılıkla kalkınacak

    Karşıyaka Belediyesi tarafından sürdürülebilir kalkınma çalışmaları çerçevesinde Sancaklı Köyü’nde başlatılan arıcılık eğitimlerinin ilk programı tamamlandı.

    Karşıyaka’nın köyleri arıcılıkla kalkınacak

    İzmir Eğitim Kooperatifi’nin verdiği eğitime katılan köylüler, sertifikalarını Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın elinden aldı. Köy meydanında düzenlenen törende, köylülere meyve fidanları da hediye edildi.

    ‘Üzerimize düşeni yapacağız’

    Hem Sancaklı’yı hem de Yamanlar’ı desteklemeye devam edeceklerini belirten Tugay, “Kalkınmayı sağlayacak, köylülerimize yüksek gelir getirecek adımlar atılmalı. Başlattığımız eğitimlerin yanı sıra bundan sonraki süreçte de el ele kol kola çalışacağız ve üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Proje kapsamında, yaklaşık bir sene süresince uygulamalı arıcılık eğitimlerine devam edilecek. Tüm eğitim sürecini tamamlayan köylülere sertifika, kovan ve diğer ihtiyaç duyulan arıcılık malzeme ve ekipmanları verilecek. Kuruluşu tamamlanan Sancaklı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte köylülerin ek gelir elde etmesi sağlanacak” diye konuştu.

     

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