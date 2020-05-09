09.05.2020 - 00:03 |
Karşıyaka’nın özverili veterinerlerine plaket
Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, koronavirüsle mücadele sürecinde sokak hayvanlarının beslenmesi ve sağlığı için gerçekleştirilen özverili hizmetler, teşekkür plaketi ile ödüllendirildi.
Ege Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Funda Ersoy, tüm ekip adına Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı’ya plaketi takdim etti.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.