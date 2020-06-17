Karşıyaka’ya destek zamanı

Karşıyaka’nın, borçlu olduğu son yabancı Igor Duric için başlattığı seferberliğe destek büyüyor. Son 2.5 yıl içinde 36 puan silme cezasıyla amatöre düşürülme tehlikesinden son anda kurtulan TFF 3. Lig’deki 108 yıllık İzmir temsilcisi, 2015’te takımda forma giyen Duric’in kesinleşen 170 bin euro alacağını da 13 Temmuz’a kadar ödemeye çalışıyor. Ege ekibi, Duric’e olan borcunu ödeyemezse önce 6 puan silme cezası, yine ödemezse ise küme düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.