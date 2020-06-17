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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’ya destek zamanı
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    17.06.2020 - 07:00 |

    Karşıyaka’ya destek zamanı

    Karşıyaka’nın, borçlu olduğu son yabancı Igor Duric için başlattığı seferberliğe destek büyüyor.

    Karşıyaka’ya destek zamanı

    Karşıyaka’nın, borçlu olduğu son yabancı Igor Duric için başlattığı seferberliğe destek büyüyor. Son 2.5 yıl içinde 36 puan silme cezasıyla amatöre düşürülme tehlikesinden son anda kurtulan TFF 3. Lig’deki 108 yıllık İzmir temsilcisi, 2015’te takımda forma giyen Duric’in kesinleşen 170 bin euro alacağını da 13 Temmuz’a kadar ödemeye çalışıyor. Ege ekibi, Duric’e olan borcunu ödeyemezse önce 6 puan silme cezası, yine ödemezse ise küme düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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