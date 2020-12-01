01.12.2020 - 00:00 |
Kasaba, ateşi yaktı
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta üst üste üçüncü galibiyetini lider Eyüpspor’u evinde 2-1 yenerek alan Turgutluspor, rakibiyle arasındaki puan farkını 1’e indirip şampiyonluk ateşini alevlendirdi.
5 yıl aradan sonra döndüğü ligde müthiş bir başarı ivmesi yakalayan Turgutlu, 5’te 5’le lider başlayıp ardından 3 mağlubiyetle koltuğu kaptırdığı grupta zirve yarışında tekrar iddialı konuma geldi. Grupta Eyüpspor 12 maçta 28 puanla liderliğini sürdürürken, ikinci basamaktaki Turgutluspor’un 27 puanı bulunuyor.