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    15.11.2020 - 00:00 |

    Kasaba evinde güldü

    Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta son 4 haftada aldığı 3 yenilgiyle liderliği kaptırdığı Eyüpspor’un 4 puan gerisine düşen Turgutluspor, evinde Kastamonuspor’u ağırladı.

    Kasaba evinde güldü

    Kasaba, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 yenerek 2 haftanın ardından galibiyetle tanıştı. 6. dakikada Mete’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Kasaba, 18. dakikada Mehmet’in golüyle beraberliği sağladı. İkinci yarıda öne geçmek için ataklarını sıklaştıran Turgutlu, 57. dakikada Muhammet’in golüyle üstünlüğe ulaştı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Turgutluspor galibiyet hasretine son verdi. Kırmızı siyahlılar bu sonuçla puanını 21’e yükseltti.

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