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    06.11.2020 - 07:00 |

    Kasaba, kupada güldü

    Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Turgutluspor, deplasmanda Sarıyer’i 4-2 yenerek bir üst tura yükseldi.

    Kasaba, kupada güldü

    Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Turgutluspor, deplasmanda Sarıyer’i 4-2 yenerek bir üst tura yükseldi. Yusuf Ziya Öniş Stadı’ndaki gol perdesi henüz 4. dakikada ev sahibi ekip tarafından aralandı. Turgutluspor 20. dakikada Samet Günhan’ın penaltı golüyle durumu eşitledi. Mutlu Aksu Doğan 39. dakikada Kasaba’yı öne geçiren golü attı. İlk yarı 2-1 Turgutluspor üstünlüğü ile sona erdi. 60. dakikada yine Mutlu Aksu Doğan’ın golü ile mücadele 3-1’e taşındı. Muhammet Beşir ise 70. dakikada attığı golle Turgutlu’yu 4-1’e taşıdı. Mücadelenin uzatma dakikalarında bir gol bulan ev sahibi, maçın skorunu belirledi.

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