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    20.01.2021 - 00:00 |

    Kasaba Kurşunlu’ya emanet

    Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun ikinci yarısı öncesi Teknik Direktör İbrahim Cezayir’le yollarını ayıran Turgutluspor, takımı Ramazan Kurşunlu’ya emanet etti.

    Kasaba Kurşunlu’ya emanet

    40 yaşındaki Kurşunlu, 2018-19 sezonunda Bandırmaspor, geçen sezon ise TFF 1. Lig’de Menemenspor ve Balıkesirspor’u çalıştırdı. Ramazan Kurşunlu, Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri’ndeki Turgutluspor kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kurşunlu, “Başkanımıza bu güzel camiaya bizi layık gördüğü için teşekkür ederim. Umut ediyoruz ki sezonu en iyi yerde bitireceğiz” diye konuştu. Öte yandan Turgutlu, ara transfer döneminde de ilk imzayı Şanlıurfaspor’da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Süer’e attırdı. Kırmızı siyahlılar, genç oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

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