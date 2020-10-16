85,65BİST1.1800.00EURO9.300.05USD7.940.12ALTIN486.890.67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kasaba, tarih yazıyor
    ABONE OL
    16.10.2020 - 07:00 |

    Kasaba, tarih yazıyor

    Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta evinde Bayburt Özel İdarespor’u 1-0 yenerek 5’te 5 yapan lider Turgutluspor, kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi.

    Kasaba, tarih yazıyor

    Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta evinde Bayburt Özel İdarespor’u 1-0 yenerek 5’te 5 yapan lider Turgutluspor, kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi. Topladığı 15 puanla zirveye ambargo koyan kırmızı siyahlılar, 5 yıl sonra döndüğü 2. Lig’de de kalıcı olmak istemediğini ilk haftalardan gösterdi. En son 2000-01 sezonunda 1. Lig’de mücadele eden Turgutluspor, 20 yıl sonra aynı kategoriye dönmek için kolları sıvadı. Oynadığı 5 maçın 4’ünde 1-0’lık skorlarla zafere uzanan Turgutlu temsilcisi, bir kez de sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bayburt ekibi karşısında galibiyet golüne imza atan stoper Süleyman, profesyonel kariyerindeki 2. golünü kaydetti. Turgutluspor, 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda 4 puan gerisinde yer alan takipçisi Serik Belediyespor’a konuk olacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TSK’dan İdlib’e büyük sevkiyat

    TSK’dan İdlib’e büyük sevkiyat

    SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

    SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Arama çalışması 58 gün sonra yeniden başladı

    Arama çalışması 58 gün sonra yeniden başladı

    Sıradaki Haber