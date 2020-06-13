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    13.06.2020 - 00:00 |

    Kasaba, testten geçti

    3. Lig 2. Grup’ta, 19 Mart’ta durdurulan sezonun kaldığı yerden yeniden başlamasını bekleyen Turgutluspor’da, futbolcular ve kulüp personeli, koronavirüs testine tabi tutuldu.

    Kasaba, testten geçti

    18 Temmuz’da başlaması öngörülen sezon öncesi Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri’nde toplanan kırmızı siyahlıların ilçede ikamet eden futbolcuları, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde testten geçti. Turgutlu dışında ikamet eden futbolculara ve teknik kadroya da 15 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da test yapılacağı belirtildi. Testlerin ardından kırmızı siyahlılar, 16 Haziran Salı günü tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklara başlayacak.

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