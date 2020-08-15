Kasaba’da Garip ayrıldı

Sosyal medya hesabından şampiyonluk kupasıyla paylaşım yaparak ayrılığı duyuran Onur, “1 yıl boyunca formasını gururla terlettiğim, sezon sonunda şampiyonluk yaşadığım Turgutluspor’dan ayrılmış bulunmaktayım. Sezon boyunca desteklerini eksik etmeyen belediye başkanımız, kulüp başkanımız, teknik heyetimiz başta olmak üzere tüm futbolcu kardeşlerime ve kasaba halkına teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin. Kalbim her zaman sizlerle olacak” dedi.