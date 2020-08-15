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    HaberlerEge Haberleri Kasaba’da Garip ayrıldı
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    15.08.2020 - 00:00 |

    Kasaba’da Garip ayrıldı

    TFF 2. Lig’in yeni ekiplerinden Turgutluspor’da forvet oyuncusu Onur Garip ile yollar ayrıldı.

    Kasaba’da Garip ayrıldı

    Sosyal medya hesabından şampiyonluk kupasıyla paylaşım yaparak ayrılığı duyuran Onur, “1 yıl boyunca formasını gururla terlettiğim, sezon sonunda şampiyonluk yaşadığım Turgutluspor’dan ayrılmış bulunmaktayım. Sezon boyunca desteklerini eksik etmeyen belediye başkanımız, kulüp başkanımız, teknik heyetimiz başta olmak üzere tüm futbolcu kardeşlerime ve kasaba halkına teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin. Kalbim her zaman sizlerle olacak” dedi.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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