Kasaba’da hakem isyanı

Turgutluspor yönetimi maçın hakemi Alim Kandemir’i sert bir dille eleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Maç boyunca yanlış kararlarla maçı çığırından çıkaran hakem Alim Kandemir yediğimiz ilk golde faul bile olmayan pozisyonda faul düğünü çaldı. Üzerine kullanılan faul atışında golü atan 22 numaralı oyuncunun net bir şekilde ofsaytta olduğu görülmektedir. Ayrıca 90+3’te yediğimiz golde top kale çizgisine bile değmediği halde gol kararı verip maçın skoruna direkt etki etmiştir. TFF’nin maç boyunca iki takım oyuncularına da ukala, saygısız üslubu ve verdiği yanlış kararlar dolasıyla maçın hakemi hakkında gereğini yapmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.