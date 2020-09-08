BİST1.0970.97EURO8.810.08USD7.450.27ALTIN462.16-0.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kasaba’da Marvin de tamam
    ABONE OL
    08.09.2020 - 00:00 |

    Kasaba’da Marvin de tamam

    TFF 2. Lig’de 5 yıl aradan sonra mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Turgutluspor, geçen sezon Adanaspor’da forma giyen Marvin Sinan Büyüksakarya’yı renklerine bağladı.

    Kasaba’da Marvin de tamam

    Gençlerde hem Almanya hem de Türkiye’de milli takımların formalarını giyen 25 yaşındaki sağ bek, Başkan Taner Kestaneci’nin katıldığı törenle sözleşme imzaladı. Öte yandan Cüneyt Biçer’le yollarını ayırıp yerine İbrahim Cezayir’i getiren Kasaba’nın, Antrenör Eray Gülay’ın görevine de son verdiği öğrenildi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okullar ne zaman açılacak 2020, açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim olacak mı?

    Okullar ne zaman açılacak 2020, açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim olacak mı?

    Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

    Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

    Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

    Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

    KPSS soruları-cevapları açıklandı mı 2020? KPSS lisans genel yetenek-kültür soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

    KPSS soruları-cevapları açıklandı mı 2020? KPSS lisans genel yetenek-kültür soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

    Sıradaki Haber