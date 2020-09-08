Kasaba’da Marvin de tamam

Gençlerde hem Almanya hem de Türkiye’de milli takımların formalarını giyen 25 yaşındaki sağ bek, Başkan Taner Kestaneci’nin katıldığı törenle sözleşme imzaladı. Öte yandan Cüneyt Biçer’le yollarını ayırıp yerine İbrahim Cezayir’i getiren Kasaba’nın, Antrenör Eray Gülay’ın görevine de son verdiği öğrenildi.