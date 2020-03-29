Kasabalı ‘Ümit Başkan’ ‘Evde Kal’ dedi

İlçenin sevilen isimlerinden olan Turgutluspor sevdalısı Akkuş, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi. TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Turgutluspor’un hiçbir iç saha maçını kaçırmayan “Ümit Başkan” lakaplı Ümit Akkuş, yayınladığı videoda, “Ben evden çıkmıyorum. Siz de evden çıkmayın. Evde Kal Türkiye” dedi.