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    HaberlerEge Haberleri Kasabalı ‘Ümit Başkan’ ‘Evde Kal’ dedi
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    29.03.2020 - 00:00 |

    Kasabalı ‘Ümit Başkan’ ‘Evde Kal’ dedi

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Türkiye’de birçok alanda ünlü isimlerin “Evde Kal” çağrısına bir destek de Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan down sendromlu Ümit Akkuş’tan geldi.

    Kasabalı ‘Ümit Başkan’ ‘Evde Kal’ dedi

    İlçenin sevilen isimlerinden olan Turgutluspor sevdalısı Akkuş, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi. TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Turgutluspor’un hiçbir iç saha maçını kaçırmayan “Ümit Başkan” lakaplı Ümit Akkuş, yayınladığı videoda, “Ben evden çıkmıyorum. Siz de evden çıkmayın. Evde Kal Türkiye” dedi.

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