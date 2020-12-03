Kasaba’nın gözü zirvede

Tarsus İlçe Stadı’ndaki karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur’da Turgutluspor’un 25 Kasım’da Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor’u elediği maçın ardından talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Başkan Taner Kestaneci, 30 gün hak mahrumiyeti ve 12 bin 500 lira ceza aldı. Kestaneci, koronavirüs pandemisine alınan tedbirlere uymadığı gerekçesiyle PFDK tarafından cezalandırıldı.