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    03.12.2020 - 00:00 |

    Kasaba’nın gözü zirvede

    Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta zirvedeki rakibiyle puan farkını 1 puana indiren Turgutluspor, bugün Tarsus İdman Yurdu deplasmanına çıkacak.

    Kasaba’nın gözü zirvede

    Tarsus İlçe Stadı’ndaki karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur’da Turgutluspor’un 25 Kasım’da Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor’u elediği maçın ardından talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Başkan Taner Kestaneci, 30 gün hak mahrumiyeti ve 12 bin 500 lira ceza aldı. Kestaneci, koronavirüs pandemisine alınan tedbirlere uymadığı gerekçesiyle PFDK tarafından cezalandırıldı. 

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